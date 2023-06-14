СБУ повідомила про підозру російському ультраправому ідеологу Дугіну

Служба безпеки України повідомила про підозру за статтями «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та «геноцид» російському ультраправому ідеологу, очільнику прокремлівської міжнародної організації «Євразійський рух» Олександру Дугіну.

«Фігурант є одним з ключових ідеологів агресивної політики рф і геноциду українського народу. У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами. На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України. Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави», – йдеться в повідомленні СБУ.

Оскільки Дугін перебуває на території РФ, у СБУ кажуть, що проводять комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Олександр Дугін – один із ідеологів «русского мира». Вважається, що його ідеї впливають на політику Кремля. Послідовницею Дугіна була його дочка Дар’я, яка загинула через підрив автомобіля влітку минулого року. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.