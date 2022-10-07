Україна не має стосунку до вбивства Дугіної – Зеленський

Україна не причетна до смерті доньки російського ультраправого ідеолога Дар’ї Дугіної – про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв’ю російській службі BBC.

Таким чином він відповів на питання щодо вбивства «російскої журналістки».

«Ми не маємо стосунку до цього кейсу», – повторив Зеленський на уточнення, що йдеться про Дугіну. Інших його коментарів на цю тему видання не оприлюднює.

Читайте також: Росія змінила командувача Східним військовим округом на тлі невдач в Україні

Напередодні американські медіа з посиланнями на свої джерела повідомили, що розвідка США припускає причетність української влади до загибелі Дар’ї Дугіної.

Увечері 20 серпня в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль 29-річної Дар’ї Дугіної, яка загинула на місці. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком, Олексанром Дугіним, була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

Олександр Дугін – один із ідеологів «русского мира», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.

Читайте також: WP: людина з оточення Путіна прямо сказала йому про помилки під час війни

Федеральна служба безпеки Росії 22 серпня звинуватила у вбивстві громадянку України, яка нібито виїхала до Естонії. Згодом у російських медіа поширилися повідомлення, що підозрювана нібито служила в полку «Азов». Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до підриву автомобіля Дугіної.

У полку «Азов» заявили, що згадана ФСБ жінка «не має жодного відношення до полку «Азов».