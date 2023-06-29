В Україні розслідуються 15 випадків, які кваліфікуються як екоцид – прокуратура

Близько 30% території України, тобто 174 квадратних кілометрів, забруднені вибухонебезпечними предметами – про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін після зустрічі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни 29 червня.

«Понад 2,4 мільйона гектарів лісів пошкоджено. Нещодавня атака на греблю Каховської ГЕС призвела до найбільшої екологічної катастрофи в Україні з часів Чорнобиля. І цей список неповний, адже інтенсивні бойові дії тривають», – йдеться в заяві ОГП.

За словами Костіна, Україна є першою країною, яка переслідує екологічні воєнні злочини та екоцид «у такому масштабі».

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«Загалом розслідується понад 200 воєнних злочинів проти довкілля та 15 випадків, які за Кримінальним кодексом України кваліфікуються як екоцид. Таких прецедентів практично не існує в системі міжнародного кримінального правосуддя», – додає пресслужба прокуратури.

Раніше Офіс президента повідомив про візит до Києва членів Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, до якої увійшли ексголова уряду Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала, президентка Ірландії в 1990–1997 роках Мері Робінсон та екоактивістка Ґрета Тунберґ.

За підрахунками Міністерства довкілля і природних ресурсів України, сума збитків, завдана довкіллю України внаслідок війни, становить майже два трильйони гривень. За майже півтора роки повномасштабного вторгнення лише так званого «військового сміття», яке шкодить екології, назбиралося на 916 мільярдів.