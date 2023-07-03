Атака РФ по Сумах: кількість жертв зросла

Через російську атаку по Сумах загинули дві людини, поранені 19 людей, повідомляє обласна військова адміністрація.

«У закладах охорони здоров’я залишаються 4 постраждалих, із них 2 – важкі в реанімації, 2 – середнього ступеня важкості. 15 постраждалим була надана медична допомога – їх відпустили додому. Серед постраждалих є одна дитина 5

Раніше повідомлялося про загибель однієї людини та поранення ще 16.

За даними поліції, близько 11:00 російські війська ворог атакували суми БпЛА Shahed 136, було 4 удари. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові багатоповерхівки.



Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Москва, попри докази і свідчення, зеперечує свої атаки цивільних населених пунктів України.