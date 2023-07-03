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Атака РФ по Сумах: кількість жертв зросла

Раніше повідомлялося про загибель однієї людини та поранення ще 16. Фото ілюстративне

Через російську атаку по Сумах загинули дві людини, поранені 19 людей, повідомляє обласна військова адміністрація.

«У закладах охорони здоров’я залишаються 4 постраждалих, із них 2 – важкі в реанімації, 2 – середнього ступеня важкості. 15 постраждалим була надана медична допомога – їх відпустили додому. Серед постраждалих є одна дитина 5

Раніше повідомлялося про загибель однієї людини та поранення ще 16.

За даними поліції, близько 11:00 російські війська ворог атакували суми БпЛА Shahed 136, було 4 удари. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові багатоповерхівки.

Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Москва, попри докази і свідчення, зеперечує свої атаки цивільних населених пунктів України.

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