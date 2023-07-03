Внаслідок атаки дронів на Суми постраждало 16 людей – влада

Внаслідок атаки дронів-камікадзе на Суми 3 липня одна людина загинула, ще 16 отримали поранення, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що станом на 10:49 зафіксовано чотири прильоти «Шахедів» по центру Сум. Через влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки.

Станом на 13:00 попередньо одна особа загинула та 16 постраждали, їм надали допомогу, каже місцева влада.

«Постраждалим надали місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення. Також людям надають медичну та психологічну допомогу», – йдеться в повідомленні ОВА.

У ДСНС розповіли, що російські атаки призвели до значних руйнувань в середмісті Сум – до місця подій негайно прибули рятувальники, які приступили до ліквідації наслідків.

Зараз, за словами рятувальників, триває розбір зруйнованих конструкцій, вони гасять відкриті осередки горіння та рятують людей.

Всього на місці події працює близько ста рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС України.

3 липня у Сумах було чутно серію вибухів. Згодом міський голова Олександр Лисенко Лисенко повідомив, що у місті працює ППО. Також він попросив зберігати спокій та залишатися у укриттях.

Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Під час одного з останніх таких обстрілів у селі Миропілля зазнав поранення 5-річний хлопчик.