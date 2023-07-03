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Єрмак: через атаку безпілотників на Суми загинула людина

У Сумах внаслідок атаки ударного безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку загинула одна людина

У Сумах внаслідок атаки ударного безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку загинула одна людина, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

3 липня у Сумах було чутно серію вибухів. Згодом міський голова Олександр Лисенко Лисенко повідомив, що у місті працює ППО. Також він попросив зберігати спокій та залишатися у укриттях.

Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Під час одного з останніх таких обстрілів у селі Миропілля зазнав поранення 5-річний хлопчик.

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