Єрмак: через атаку безпілотників на Суми загинула людина

У Сумах внаслідок атаки ударного безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку загинула одна людина, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

3 липня у Сумах було чутно серію вибухів. Згодом міський голова Олександр Лисенко Лисенко повідомив, що у місті працює ППО. Також він попросив зберігати спокій та залишатися у укриттях.

Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Під час одного з останніх таких обстрілів у селі Миропілля зазнав поранення 5-річний хлопчик.