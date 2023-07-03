У Сумах внаслідок атаки дронами-камікадзе пошкоджено житловий будинок

У понеділок, 3 липня, місто Суми російські військові атакували за допомогою ударних дронів-камікадзе, повідомляє «Суспільне».

«Внаслідок атаки безпілотниками у центрі Сум пошкоджено житловий будинок», – йдеться в повідомленні.

3 липня у Сумах було чутно серію вибухів. Згодом міський голова Олександр Лисенко Лисенко повідомив, що у місті працює ППО. Також він попросив зберігати спокій та залишатися у укриттях.

Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Під час одного з останніх таких обстрілів у селі Миропілля зазнав поранення 5-річний хлопчик.