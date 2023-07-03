Влада Києва пояснила, як потрапити до укриттів у школах

Для того, аби потрапити до укриття, яке знаходиться у закладах освіти Києва, треба мати при собі паспорт, повідомляє пресслужба міської державної адміністрації.

За даними відомства, загалом у столиці налічується 900 таких укриттів.

«Додатково всі заклади освіти столиці облаштовані достатньою кількістю камер спостереження та «тривожною кнопкою», а три чверті закладів фізично охороняє «Муніципальна охорона», – йдеться в повідомленні.

Правила доступу до таких укриттів визначені протоколом комісії ТЕБ та НС від 23.06.2022 року спрямований на захист дітей від проникнення диверсійних груп і терористичних загроз. У зазначеному документі йшлося про спеціальний режим доступу до закладів освіти, а також закриття їх територій на час комендантської години та тримання зачиненими підвалів і горищ.

На початку червня внаслідок падіння уламків російських ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Після цього уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.

10 червня міністр із питань стратегічних галузей промисловості, визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів Олександр Камишін заявив, що «результати – невтішні». За його словами, до стану лише 15% укриттів у Києві не виникло зауважень.

Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва.