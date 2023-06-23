У придатних укриттях може вміститися лише 43% населення – МВС

Лише 77% з усіх укриттів в Україні придатні до використання, а відповідні бомбосховища здатні вмістити лише 43% населення країни, зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, у ситуації зі сховищами цифри «справді невтішні».

«Лише 77%, а у цифровому еквіваленті це 47 тисяч об’єктів укриття, які готові до прийняття громадян та виконання своїх функцій. 23% відповідно абсолютно не готові до цього», – зазначив очільник МВС.

Клименко заявив, що лише 43% населення України може сховатися в даних придатних для перебування людей під час повітряної тривоги укриттях.

Також він зазначив, що комісія з перевірки бомбосховищ проводила роботу з 1 по 10 червня. Крім того, Нацполіцією, ДСНС та МВС було підготовлено реєстр усіх укриттів разом із фото, відео, а також із зазначенням відповідальних осіб.

Клименко розповів, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони внесли пропозиції розробити зміни до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за неналежне утримання об'єктів укриття, а також до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо збільшення штрафів.