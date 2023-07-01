Стан укриттів: Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва

Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва, йдеться в відповідному розпорядженні, розміщенному на сайті Офісу глави держави.

Зеленський звільнив відразу чотирьох голів районів Києва, а саме:

Сергія Коваленка – з посади очільника Подільської районної адміністрації;

Павла Бабія – з посади голови Дніпровської районної адміністрації;

Сергія Павловського – з посади голови Святошинської районної адміністрації;

Дмитра Ратнікова – з посади голови Деснянської районної адміністрації.

Також президент звільнив голів адміністрацій у декількох областях, зокрема:

Тетяну Сизон звільнили з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

Олександра Хомича – з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;

Людмилу Мерзолюк – із посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Також Кабмін 27 червня ухвалив рішення про оголошення догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку, головам місцевих адміністрацій в Голосіївському, Оболонському, Печерському, Солом’янському районах Києва, а також першим заступникам голів Дарницької та Шевченківської адміністрацій у Києві.



Крім того, уряд визначив, що міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін буде координувати й контролювати всі питання та процеси, які пов’язані з бомбосховищами.

На початку червня внаслідок падіння уламків російських ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим.

Після цього уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.

10 червня міністр із питань стратегічних галузей промисловості, визначений від уряду відповідальним за перевірку укриттів Олександр Камишін заявив, що «результати – невтішні». За його словами, до стану лише 15% укриттів у Києві не виникло зауважень.