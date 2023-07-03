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«Прогнозування можливих сценаріїв подій на ЗАЕС». Залужний знову відвідав Рівненську АЕС

Днями засідання Ставки верховного головнокомандувача за участі Валерія Залужного пройшло на Рівненській атомній електростанції.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала знову відвідали Рівненську АЕС. Про це повідомляє пресслужба Генштаба ЗСУ.

«Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з Президентом НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, учасники зустрічі домовилися про тісну взаємодію «задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації».

Засідання Ставки верховного головнокомандувача 1 липня пройшло на Рівненській атомній електростанції. Пізніше у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні обговорювалися ключові питання безпеки у північних регіонах та заходи на посилення безпеки.

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Це відбувається на тлі повідомлень української влади про ймовірну підготовку РФ теракту на окупованій Запорізькій АЕС. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

30 червня в ГУР повідомили, що російські окупанти «зменшують присутність» на захопленій Запорізькій атомній електростанції. В українській розвідці уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з «Росатомом» – вони мають виїхати до 5 липня, «бажаний напрямок евакуації» – територія окупованого Криму.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.

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