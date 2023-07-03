«Прогнозування можливих сценаріїв подій на ЗАЕС». Залужний знову відвідав Рівненську АЕС

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала знову відвідали Рівненську АЕС. Про це повідомляє пресслужба Генштаба ЗСУ.

«Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала спільно з Президентом НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, учасники зустрічі домовилися про тісну взаємодію «задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації».

Засідання Ставки верховного головнокомандувача 1 липня пройшло на Рівненській атомній електростанції. Пізніше у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні обговорювалися ключові питання безпеки у північних регіонах та заходи на посилення безпеки.

Читайте також: Секретар РНБО розповів, чи має Україна план дій у разі теракту на ЗАЕС

Це відбувається на тлі повідомлень української влади про ймовірну підготовку РФ теракту на окупованій Запорізькій АЕС. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

30 червня в ГУР повідомили, що російські окупанти «зменшують присутність» на захопленій Запорізькій атомній електростанції. В українській розвідці уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з «Росатомом» – вони мають виїхати до 5 липня, «бажаний напрямок евакуації» – територія окупованого Криму.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.