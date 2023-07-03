Маляр: за тиждень українські військові знищили майже 20 російських складів боєприпасів

За тиждень українські військові знищили майже 20 російських складів боєприпасів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин. За 7 днів було уражено: 94 місця скупчення військ, 22 зенітно-ракетних комплекси, 19 складів боєприпасів 7 командних пунктів», – написала вона в телеграмі.

За її словами, саме така рутинна робота «створює умови для подальшого прориву оборони ворога».

Раніше Ганна Маляр повідомляла, що війська РФ наступають на кількох напрямках – Авдіївський, Мар’їнський, Лиманський. Також рушили на Сватівському напрямку.

Розвідка Британії 25 червня заявила, що впродовж останніх днів українські війська перегрупувалися і проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України. За цими даними, ЗСУ мають поступовий, але впевнений прогрес на ключових напрямках.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».