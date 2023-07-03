На півдні за тиждень ЗСУ звільнили понад 28 квадратних кілометрів – Маляр

На східному напрямку Сили оборони за минулий тиждень звільнили від російських військових 9 квадратних кілометрів, на півдні – понад 28 квадратних метрів, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її даними, на сході тривають як наступальні, так і оборонні дії – Сили оборони рухаються на Бахмутському напрямку, натомість армія РФ продовжує вести наступ на Лиманському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

«Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої. За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кв. км», – зазначила заступниця міністра.

Кількість обстрілів армії РФ на сході, згідно з інформацією Маляр, за тиждень збільшилася вдвічі: в позаминулий тиждень відбулось 6457 обстрілів, а на минулому – 11 753. На півдні Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Наступальні дії ЗСУ вели на напрямках Новодарівки, Приютного, Новоданилівки, Роботиного, Новосілки й Старомайорського, мали успіх, каже Маляр.

«За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кв. км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 квадратних метрів», – додала посадовиця.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх українських військових біля Бахмута та просування на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Водночас російські війська наступають на Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках.