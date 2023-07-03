ЗСУ наступають на шести напрямках, на новий штурм пішла й армія Росії. Переговори вже влітку?

- Українські сили продовжують рухатися на флангах біля Бахмуту – повідомляють в Міноброни України. В самому місті без боїв, але працюють снайпери. Загалом ЗСУ зараз наступають на шести напрямках. Але і російські сили пішли на штурм на новій ділянці фронту. Яка оперативна ситуація на фронті?
- З 1 липня в Україні підняли тарифи на водопостачання. В деяких водоканалах – на 30%. На це навіть зреагував президент. Розкритикував це рішення і назвав його «ганебним». Проте, в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики пояснюють – такого зросту цін не уникнути. То чим обґрунтоване таке підвищення? Чи мають такі рішення узгоджувати з урядом? Чи зменшать ціни на тариф, через критику президента?
- Посланець папи Римського повернувся після триденного візиту до Москви. Після того Франциск заявив, війні між Росією та Україною «немає кінця і краю». То чи означає це, що миротворча місія Ватикану провалилася? Яка взагалі роль церкви у цій війні та чому посланник папи Римського не цурається тиснути руку російській чиновниці, яка в міжнародному розшуку?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
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