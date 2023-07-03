ЗСУ наступають на шести напрямках, на новий штурм пішла й армія Росії. Переговори вже влітку?

Як здобувають освіту українські діти у Швейцарії (відео)

Тоді як в Україні вже тривають літні канікули, у Швейцарії навчальний рік тягнеться аж до середини липня. Діти-біженці переважно вчаться в обидвох школах одночасно – у швейцарській звичайній і в українській онлайн.