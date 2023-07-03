Війська РФ атакували Марганець та Нікополь, постраждала жінка – влада

Російські військові вкотре атакували населені пункти Дніпропетровщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Пізно ввечері під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь. Останньому дісталося найбільше», – зазначив чиновник.

Жінці, яка постраждала в результаті ударів армії РФ, 86 років. Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Стан постраждалої характеризується як задовільний, зазначив чиновник.

Також голова ОВА розповів про руйнування у Нікополі – було пошкоджено 9 приватних будинків, 7 господарських будівель, авто. Руйнування отримав газопровід та лінія електропередач, а також було розбито сонячну панель.

Лисак додав, що в ніч проти 3 липня бійці ЗСУ збили над областю ударний дрон «Шахед-136».

Російські війська регулярно обстрілюють Нікополь, який розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.