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Війська РФ атакували Марганець та Нікополь, постраждала жінка – влада

Наслідки обстрілу російськими військовими Нікополя, ілюстративне фото

Російські військові вкотре атакували населені пункти Дніпропетровщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Пізно ввечері під ворожий артилерійський вогонь потрапили Марганець та Нікополь. Останньому дісталося найбільше», – зазначив чиновник.

Жінці, яка постраждала в результаті ударів армії РФ, 86 років. Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Стан постраждалої характеризується як задовільний, зазначив чиновник.

Також голова ОВА розповів про руйнування у Нікополі – було пошкоджено 9 приватних будинків, 7 господарських будівель, авто. Руйнування отримав газопровід та лінія електропередач, а також було розбито сонячну панель.

Лисак додав, що в ніч проти 3 липня бійці ЗСУ збили над областю ударний дрон «Шахед-136».

Російські війська регулярно обстрілюють Нікополь, який розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.

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