Пошкоджені житлові будинки, церква – влада про обстріл Росією Нікополя

Російські війська 1 липня з артилерії обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, спричинивши руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, внаслідок обстрілів люди не постраждали.

«Сьогодні по місту випустили 10 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Натомість є руйнування. Пошкоджені їдальня, адмінбудівля та церква. Побиті вісім приватних будинків, дві господарські споруди, авто», – написав він у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікополь, який розташований на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.