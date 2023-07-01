Війська РФ обстріляли Балаклію на Харківщині, четверо людей постраждали – ОВА

Російські війська вдень 1 липня обстріляли приватний сектор у Балаклії на Харківщині, внаслідок чого постраждали чотири людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, попередньо відомо, що обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню «Торнадо».

«За уточненими даними медичних працівників екстреної допомоги, постраждала жінка 67 років, госпіталізована з пораненнями. Ще троє мешканців Балаклії отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу: хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років», – написав Синєгубов у телеграмі.

Голова ОВА наголосив, що влучання зафіксували у приватному секторі, «де – виключно цивільна інфраструктура».

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.