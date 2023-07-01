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ОВА: в Херсоні армія Росії вдарила по приватному будинку, постраждали діти

Село Киселівка, Херсонська область, після деокупації. Червень 2023 року, ілюстративне фото

Армія РФ у суботу, 1 липня, вдарила по житлових кварталах Херсона, розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Один зі снарядів влучив у будинок», – зазначив він.

Через обстріл російських військових поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають дітям необхідну допомогу, каже голова ОВА.

У контрольованій українським урядом частині Херсонщини внаслідок обстрілів регулярно гинуть цивільні. Російські військові заперечують, що метою їхніх обстрілів є мирні жителі і цивільна інфраструктура.

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