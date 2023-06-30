Зранку армія РФ атакувала з артилерії Херсон та Михайлівку, постраждали люди – влада

Зранку в п’ятницю, 30 червня, російські військові обстріляли місто Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Важкі травми отримала 72-річна жінка. З пораненнями грудної клітини та ноги її шпиталізували, медики надають потерпілій необхідну допомогу», – розповів він.

Крім того, російські військові обстріляли село Михайлівка Новоолександрівської громади.

«Через артилерійський удар поранено 70-річного чоловіка», – констатував він.

У контрольованій українським урядом частині Херсонщини внаслідок обстрілів регулярно гинуть цивільні. Російські військові заперечують, що метою їхніх обстрілів є мирні жителі і цивільна інфраструктура.