Гуменюк: армія РФ намагається «максимально тиснути» на тих напрямках, де побоюється наступу ЗСУ

Російські військові намагаються «максимально тиснути» на тих напрямках фронту, на яких побоюються просування Сил оборони України, зазначила в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, ніч проти 30 червня була напруженою, у багатьох регіонах на південному сході лунала повітряна тривога і відбулися атаки армії РФ. При цьому російські військові дещо змінили свою тактику, каже Гуменюк, – безпілотники типу Shahed заходили північніше, а не зі східного узбережжя Азовського моря.

На думку речниці, «ворог намагається знайти спосіб ураження максимально віддалено від протиповітряної оборони України», але українські військові «спрацювали влучно».

«Хоча уламки БПЛА завдали шкоди. Спалахнула пожежа на покрівлі однієї з житлових будівель у Миколаєві, на відкритій території горіла трава, але рятувальники дуже оперативно все ліквідували. Постраждалих немає», – зазначила Гуменюк.

Вона також зауважила, що вночі російські військові проводили «дуже потужну артилерійську роботу аж до світанку» – було зафіксовано 47 обстрілів на правому березі Херсонщини та на Очаківському напрямку.

На світанку виявлено 72-річну жінку з пораненням грудної клітки, її доправили до лікарні в дуже тяжкому стані, поінформувала Гуменюк.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що після атаки військ РФ уночі уламки впали на території Миколаєва. Виникла невелика пожежа, обійшлося без жертв. Також влада Запорізької області повідомила, що серйозних наслідків нічної атаки військ РФ на Запорізьку область немає, мирні мешканці не постраждали. Про військові та інфраструктурні об’єкти не згадувалось.