Ніхто не постраждав під час нічної атаки військ РФ на Запоріжжя – влада

Серйозних наслідків нічної атаки військ РФ на Запорізьку область немає, мирні мешканці не постраждали, повідомив уранці в п’ятницю секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

«Ніч знову була неспокійною, проте станом на ранок ситуація в Запоріжжі стабільна. Дякувати Богу, люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи в нормі. Міські служби працюють у штатному режимі», – написав він у Telegram.

Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі повідомляли, що армія РФ здійснює удар іранськими дронами «Шахед» по Запоріжжю.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».