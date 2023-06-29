Повітряні сили повідомили про атаку «Шахедів» по Запоріжжю і Миколаєву

Росія здійснює удар іранськими дронами «Шахед» по Запоріжжю і Миколаєву, повідомили в ніч на 30 червня Повітряні сили Збройних сил України.

Військові закликали залишатися в укриттях і зауважили: «атака «Шахедів» триває».

Раніше в Повітряних силах повідомили, що з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю Росії був зафіксований запуск іранських дронів «Шахед».

«Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години», – йшлося в повідомленні, оприлюдненому ввечері 29 червня.

У Повітряних силах закликали при оголошенні повітряної тривоги йти в укриття.

На даний час тривога оголошена в Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській областях.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».