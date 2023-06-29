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Повітряні сили: зафіксований запуск «Шахедів» із Росії

«Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години» (фото архівне)

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю Росії зафіксований запуск іранських дронів «Шахед».

«Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько першої години», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах закликали при оголошенні повітряної тривоги йти в укриття.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».

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