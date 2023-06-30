На півдні вночі українські військові знищили 10 «шахедів» – Повітряні сили

У ніч на п’ятницю сили протиповітряної оборони України на південно-східному напрямку знищили десять із 13 ударних дронів Shahed-136/131, повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Завдали ударів 13 дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/13 зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько-Ахтарськ) і 4 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300... знищено 10 із 13 ударних дронів», – йдеться в повідомленні у Telegram.

Крім того, повідомляється, що війська РФ атакували військові та інфраструктурні об’єкти в Запорізькій області. Попередньо постраждалих немає.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що після атаки військ РФ уночі уламки впали на території Миколаєва. Виникла невелика пожежа, обійшлося без жертв. Також влада Запорізької області повідомила, що серйозних наслідків нічної атаки військ РФ на Запорізьку область немає, мирні мешканці не постраждали. Про військові та інфраструктурні об’єкти не згадувалось.