У Миколаєві після російської атаки уночі виникла пожежа, жертв немає – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив нічну атаку військ РФ по регіону. За його словами, ніхто не постраждав.

«Ціль збили над Миколаєвом. Уламки впали на території міста. Деталі трохи згодом, пожежа є. Без жертв. 20 кв.м трави та дах житлового будинку. Вже загасили», – повідомив Кім у Telegram.

Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі повідомляли, що армія РФ здійснює удар іранськими дронами «Шахед» по Миколаєву і Запоріжжю.

Влада вже повідомила, що серйозних наслідків нічної атаки військ РФ на Запорізьку область немає, мирні мешканці не постраждали.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що сьогодні вночі армія РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару застосувавши іранські ударні БПЛА та зенітних керованих ракет із С-300. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення в Україні.