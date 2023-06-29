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Через ранковий обстріл Херсонщини загинула літня жінка і поранений молодий хлопець – ОВА

Також у Білозерці внаслідок російських ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків

Російські війська вранці 29 червня обстріляли селище Білозерка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

«Лікарям, котрі прибули на місце, залишилося лише констатувати смерть, поранення виявилися несумісні з життям. Також постраждав 20-річний хлопець. В нього контузія та поранення обличчя. У Білозерці внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків», – йдеться в повідомленні.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу російські військові обстріляли регіон 64 рази, троє людей зазнали поранень.

У контрольованій українським урядом частині Херсонщини внаслідок обстрілів регулярно гинуть цивільні. Російські військові заперечують, що метою їхніх обстрілів є мирні жителі і цивільна інфраструктура.

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