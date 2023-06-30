Армія РФ обстріляла житловий будинок в Антонівці на Херсонщині, постраждав 6-річний хлопчик – ОВА

Російські війська обстріляли житловий будинок в Антонівці на Херсонщині – постраждала родина з дитиною, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості. Також через ворожий удар поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка», – написав він у телеграмі.

Усіх постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.