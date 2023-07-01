Російська армія обстріляла Харківщину, поранено чоловіка – влада

Російські військові вкотре обстріляли Харківську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів», – пише Синєгубов.
За словами голови Харківської ОВА, під ударами армії РФ перебували такі населені пункти:
- Гатище;
- Огірцеве;
- Дворічанське;
- Синьківка.
У Синьківці під час обстрілу артилерією було поранено 57-річного цивільного, зазначив місцевий чиновник.
«Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 6,7 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів», – додав Синєгубов.
Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.
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