Російська армія обстріляла Харківщину, поранено чоловіка – влада

Російські військові вкотре обстріляли Харківську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів», – пише Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, під ударами армії РФ перебували такі населені пункти:

Гатище;

Огірцеве;

Дворічанське;

Синьківка.

У Синьківці під час обстрілу артилерією було поранено 57-річного цивільного, зазначив місцевий чиновник.

«Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 6,7 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів», – додав Синєгубов.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.