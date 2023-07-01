Зведення Генштабу ЗСУ: за добу відбулося понад 20 бойових зіткнень

Російські військові продовжують зосереджувати свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Впродовж доби відбулось 22 бойових зіткнення, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 1 липня.

«Минулої доби противник завдав вісім ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей», – зазначають військові.

Крім того, у зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу армії РФ та одного – по зенітно-ракетному комплексу.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.