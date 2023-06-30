На Сумщині через обстріли РФ постраждала дитина – ОВА

У Сумській області 30 червня внаслідок обстрілів Росією прикордоння постраждала дитина, повідомила обласна військова адміністрація.

«Хотінська громада: був танковий обстріл (сім вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення неповнолітній юнак (2006 р.н.). Йому надано медичну допомогу без госпіталізації. Також пошкоджено складське приміщення агрофірми», – йдеться в повідомленні.

Загалом протягом доби, за даними ОВА, російські військові здійснили 14 обстрілів прикордоння, зафіксували 94 вибухи. Крім Хотінської, обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Юнаківська, Новослобідська, Миропільська, Краснопільська, Путивльська, Зноб-Новгородська громади.

Напередодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумської області евакуюватися. Військовий високопосадовець нагадав, що прикордонні населені пункти майже щодня перебувають під обстрілами з артилерії, мінометів, систем залпового вогню.

Прикордонні райони Сумської області регулярно перебувають під обстрілами російських військових. Під час одного з останніх таких обстрілів у селі Миропілля зазнав поранення 5-річний хлопчик.