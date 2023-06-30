Данілов пояснив, чому РНБО не запроваджує санкції щодо Портнова

До Ради національної безпеки і оборони не надходило подання про запровадження санкцій щодо колишнього першого заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Всі документи, які до нас потрапляють від будь-якого органу, який, згідно з законодавством, має подати клопотання про запровадження санкцій, відпрацьовуються. На сьогодні документів, про які ви говорите, в апараті РНБО не було. Якщо вони будуть, ми їх дуже швидко відпрацюємо, схвалимо відповідні рішення і поставимо на голосування членам РНБО. Дві третіх голосів набирає рішення, підписує указ президент. На сьогодні у нас такого подання від жодної інституції не було», – розповів він в ефірі програми Свобода Live.

У квітні представник організації StateWatch Олександр Лємєнов звернув увагу, що Україна не застосувала санкцій щодо Андрія Портнова, хоча це зробили США у грудні 2021 року.

У вересні 2021 року в інтерв’ю Радіо Свобода Олексій Данілов пояснював те, що РНБО не ввела щодо Портнова санкції так: «У нас стільки загроз, крім Портнова, таких, як Портнов, – дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази».

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

У березні 2022 року журналісти «Схем» встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом. На запити журналістів «Схем» Портнов не відповідає з 22 лютого 2022 року.

За даними журналістів програми «Схеми», Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року.