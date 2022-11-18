«Носії різних цінностей»: Смирнов прокоментував взаємини з Портновим – «Схеми»

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов у коментарі «Схемам» розповів, що давно знайомий з юристом Андрієм Портновим, який як заступник керівника АП в часи президентства Януковича відповідав за судову систему і наразі перебуває під санкціями США, але востаннє спілкувався з ним у 2019-му році. І ця розмова, за словами Смирнова, не була пов’язана із його призначенням та роботою в Офісі президента. Тепер, каже Смирнов, з Портновим він «не підтримує ніяких стосунків», бо вони є «носіями абсолютно різних цінностей». Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

«Я працював адвокатом, хочу нагадати, багато років. Дійсно, я знайомий з Андрієм Портновим. Останній раз я його бачив, і ми спілкувались у 2019 році. Після того не підтримую з ним жодних стосунків, жодного спілкування з ним. Не цікавлюсь його життям, де він знаходиться, що з ним. Причиною тому є той факт, що ми є носіями абсолютно різних цінностей в житті. Наше спілкування було виключно в контексті юридичного супроводження, юридичного консультування, обміну думками в контексті конкретних справ. І все», – розповів журналістам Андрій Смирнов.

На уточнення, чому Смирнов раніше радився з юридичних питань саме з Портновим, заступник керівника ОП зазначив: «Так склалося життя. Я думаю, що таке саме питання у вас могло постати і до інших моїх колишніх знайомих. Не всі з них є неодіозними. І ви б могли запитати, чому саме з тим, чи іншим, або тією чи іншою людиною ви радилися. Так склалися обставини. Ми з ним перетиналися по конкретним справам і ділилися думками з опрацювання стратегій захисту. Все».

Востаннє, за словами Смирнова, вони спілкувались у 2019-му році.

«Я вже не пригадую ці обставини. Здається, це телефонна розмова була. Але це був 2019 рік... Він ніяк не впливав і не міг впливати на моє призначення. Давайте на цьому питанні поставимо крапку. Андрій Портнов жодним чином не впливав, не міг вплинути на моє появлення в Офісі президента, на процедуру мого призначення. Він жодним чином не надавав мені жодних порад чи консультацій відносно моєї роботи тут. Я самодостатня людина, я вмію сам сформулювати своє бачення, візію щодо своєї роботи», – підкреслив Смирнов.

Критики Смирнова часто вказують на його спільне фото з Портновим, який в часи президентства Януковича відповідав за судову систему і якому закидають вплив на суди на початку каденції президента Зеленського. Про цей вплив можуть свідчити записи правоохоронців, які оприлюднили «Схеми» . На «плівках», зокрема, можна почути, що голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк розмовляє, ймовірно, з Портновим, як з добрим знайомим і лобіює на державні посади, схоже, своїх суддів.

Голова ОАС Вовк не відповів на запит редакції про зміст цих записів.

З грудня 2021 року Андрій Портнов – під санкціями США через вплив на суди.

За даними «Схем», Портнов виїхав з України у червні 2022 року. Журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом. На запити він не відповідає з лютого 2022 року.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов також розповів «Схемам» про свої контакти з суддею Павлом Вовком.

«У нас була розмова серйозна. Привід для цієї розмови виник після прийняття на розгляд ОАСКом двох позовних заяв адвокатів Януковича, скажу чесно. Це питання викликало неабиякий резонанс і, скажімо так, ризик того, що судова влада і окремі судові органи можуть бути використані як інструмент для досягнення окремими людьми своїх темних планів,» – зазначив високопосадовець ОП.

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Андрію Смирнову також закидали політичний вплив на хід резонансних справ. Цього року колишній прокурор у справі активіста Сергія Стерненка під присягою заявив, що начебто від імені заступника керівника ОП були вказівки, як йому діяти у справі. Відомо також, що Андрій Портнов публічно обіцяв домагатися пожиттєвого вироку цьому активісту. У коментарі «Схемам» Смирнов заперечив можливий тиск на правоохоронців: «Я не дзвонив в Офіс генпрокурора по цій справі. Я ні з ким не обговорював цю справу».

Журналісти «Схем» дослідили, хто в Україні був залучений до підготовки планів Кремля щодо спроб «юридичної легалізації» маріонеткової центральної влади, яку Росія планувала встановити у Києві в разі успішного взяття української столиці військами РФ у лютому-березні 2022 року. Зокрема, ключову роль в цьому мав зіграти Окружний адміністративного суду Києва на чолі з суддею Павлом Вовком, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України» – йдеться у розслідуванні.

Янукович подав позови синхронно із накопиченням російських військ на кордоні з Україною – наприкінці грудня 2021-го, а закриття справ суддями відбулось тоді, коли російські війська відступили від Києва – у квітні 2022-го.

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Президент Володимир Зеленский обіцяв ліквідувати ОАСК півтора року тому – через підозри голові та іншим суддям з боку антикорупційних органів та у відповідь на петицію громадськості про «глибоку вкорінену корупцію і практику неправосудних рішень», а у 2021-му вніс законопроект про ліквідацію ОАСК як «невідкладний», але його досі так і не ухвалили.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, який курує судову реформу, у коментарі «Схемам» висловив думку, що затягування ліквідації Окружного адмінсуду пов’язане із добором нових суддів, що можливе лише із завершенням реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

Смирнов також заявив, що роботу Окружного адміністративного суду Києва неможливо зупинити шляхом передачі усіх його справ до іншого суду, оскільки, на його думку, для цього не було і немає підстав згідно з внесеними під час воєнного стану змінами до закону України «Про судоустрій та статус суддів». На підставі цих змін, як з’ясували «Схеми», Державна судова адміністрація після повномасштабного вторгнення ініціювала передачу усіх справ ОАСК до іншого суду.