У G7 вітають роботу Етичної ради з оновлення ВРП у рамках судової реформи

Посли країн «Групи семи» прокоментували роботу Етичної ради – цей орган відповідає за перевірку членів Вищої ради правосуддя, яка затверджує склад суддівського корпусу.

«Рік тому Етична рада почала виконувати своє завдання з оновлення Вищої ради правосуддя. Посли G7 вітають її успіхи в просуванні верховенства права в Україні», – йдеться в повідомлення.

Представники G7 називає судову реформу, в тому числі нову процедуру відбору суддів Конституційного суду, «ключовим пріоритетом», і закликає узгодити її з рекомендаціями Венеціанської комісії.

7 травня 2022 року Етична рада завершила оцінювання діючих членів Вищої ради правосуддя на відповідність критерію професійної етики та доброчесності.

27 травня 2022 року Етична рада відновила проведення співбесід із кандидатами до Вищої ради правосуддя.

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За даними порталу Судової влади України, протягом року роботи Етична рада оцінила чотирьох членів ВРП у рамках одноразової перевірки, а також 83 кандидати.

Вища рада правосуддя – один із органів, без якого не може функціонувати судова система в Україні. Її завдання – затверджувати склад судів та очищати їх від недоброчесних суддів.