Зеленський про ситуацію на фронті: є просування на всіх напрямках активних дій

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові просуваються «на всіх напрямках наших активних дій».

«Провів сьогодні засідання Ставки – тривале і дуже детальне щодо кількох питань. Доповідали Головком, командувачі – і щодо загальної оборонної ситуації, і щодо конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій», – заявив Зеленський у вечірньому зверненні 30 червня.

Він уточнив, що на засіданні Ставки розглянули постачання боєприпасів для артилерії – «для сходу і півдня».

«І хоча вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою. Посилення нашої артилерії – очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання», – сказав президент.

Він нагадав, що окремо розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі. «Були доповіді нашої розвідки: ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників. Доповідь керівника СБУ. Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всіх напрямках», – зауважив голова держави.

Раніше сьогодні президент повідомив на рішенням Ставки головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і командувачу Об’єднаних сил Сергію Наєву доручили «посилити північний напрямок» через переміщення «вагнерівців» до Білорусі.

Представник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень 30 червня повідомив, що українські військові продовжують просуватися на Таврійському напрямку фронту, відбиваючи атаки армії РФ, а «найгарячіше», за його слвоами, наразі в районі Мар’їнки на Донеччині.

Упродовж минулого тижня на сході українські війська вели і оборонні, і наступальні дії та мали тактичний успіх, повідомила 26 червня заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.