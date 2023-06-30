На Таврійському напрямку українська армія «системно вибиває ворога» – Тарнавський

На Таврійському напрямку українська армія «системно вибиває ворога», повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога та випалює його позиції. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1130 вогневих завдань», – написав він у телеграмі.

За його словами, за останню добу втрати противника вбитими та пораненими склали майже три роти, знищено 13 одиниць техніки.

Днями у Міноборони повідомили, що південь є одним з головних напрямків руху українських військ.

Розвідка Британії 25 червня заявила, що впродовж останніх днів українські війська перегрупувалися і проводять масштабні наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України. За цими даними, ЗСУ мають поступовий, але впевнений прогрес на ключових напрямках.