Росія може накопичувати ракети для «якихось підступніших намірів» – Ігнат

Росія зараз не завдає масованих ударів по Україні та, ймовірно, накопичує ракети – вона може використати їх для «якихось підступніших намірів», зазначив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Можна лише гадати, що у них (російських військових – ред.) у голові після тих подій, які стались у РФ (заколоту «вагнерівців» – ред.)», – зазначив він.

Ігнат припустив, що Росія «оговтується» після подій на внутрішньополітичній арені, маючи на увазі невдалий заколот «вагнерівців».

Речник додав, що «російська авіація продовжує атакувати Україну, зокрема, тактична авіація РФ на фронті б’є керованими авіаційними бомбами».

Ввечері 27 червня російські війська завдали два ракетних удари по центру Краматорська і приватному сектору Біленького поблизу міста, спричинивши численні жертви серед цивільних і руйнування. За даними ДСНС, внаслідок російського ракетного удару у Краматорську загинули 12 людей, у тому числі троє дітей. Ще 60 людей зазнали поранень.

Наступного дня, 28 червня, Служба безпеки повідомила, що затримала агента спецслужб Росії, який скоригував російський ракетний удар у Краматорську. За даними відомства, коригувальником є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ.

Міністерство оборони Росії наполягає, що під час ракетного удару по Краматорську 27 червня російські військові поцілили в «пункт тимчасової дислокації 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, коли там проходила нарада».