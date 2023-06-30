Краматорськ: люди приносять квіти до місця російського ракетного удару (фото)

У Краматорську місцеві жителі приносять квіти до місця російського ракетного удару, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У місці оголошена жалоба за загиблими внаслідок російської атаки.

Ввечері 27 червня російські війська завдали два ракетних удари по центру Краматорська і приватному сектору Біленького поблизу міста, спричинивши численні жертви серед цивільних і руйнування. За даними ДСНС, внаслідок російського ракетного удару у Краматорську загинули 12 людей, у тому числі троє дітей. Ще 60 людей зазнали поранень.

Наступного дня, 28 червня, Служба безпеки повідомила, що затримала агента спецслужб Росії, який скоригував російський ракетний удар у Краматорську. За даними відомства, коригувальником є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ.

Міністерство оборони Росії другий день поспіль наполягає, що під час ракетного удару по Краматорську 27 червня російські військові поцілили в «пункт тимчасової дислокації 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, коли там проходила нарада».