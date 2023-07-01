Одна людина загинула, двоє поранені через обстріли РФ у Запорізькій області – ОВА

Внаслідок російського обстрілу Малої Токмачки у Запорізькій області загинув 51-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«У Преображенці двоє постраждалих – 40-річна жінка та 39-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілів», – написав Малашко у телеграмі.

Він наголосив, що прифронтові громади перебувають «під нещадним ворожим вогнем», і закликав людей виїжджати до безпечних місць.

Російські військові з різних видів озброєння регулярно обстрілюють населені пункти Запорізької області, зокрема і обласний центр. При цьому Москва заперечує, що цілями обстрілів є цивільні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.