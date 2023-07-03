Нічна атака: Повітряні сили звітують про 13 збитих дронів Shahed з 17

Вночі проти 3 липня російські війська випустили 17 дронів Shahed-136/131 по Україні, повідомляє командування Повітряних сил вранці в понеділок.

Пуски здійснювалися з південно-східного напрямку.

«У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона. В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131», – йдеться в зведенні.

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Ще чотири дрони не досягли своїх цілей, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Вночі Повітряні сили повідомляли про пуски дронів з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї Росії, в якому, як повідомлялося, сьогодні пролунав вибух.

За попередню добу російські війська випустили по об’єктах цивільної інфраструктури України 12 крилатих та зенітних керованих ракет і вісім ударних безпілотників Shahed, з них збили три ракети та всі дрони.