У ЗСУ попередили про запуск БПЛА з Краснодарського краю РФ, де сьогодні пролунав вибух

Повітряні сили ЗСУ попереджають про запуск РФ безпілотників типу Shahed з Приморсько-Ахтарська, в якому, як повідомлялося, сьогодні пролунав вибух.

«Зафіксовано запуск БпЛА Shahed з Приморсько-Ахтарська. Орієнтовний час входження в повітряний простір України – близько півночі. При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття», – йдеться у повідомленні.

Ввечері 2 липня у соцмережах повідомили, що у Краснодарському краю Росії стався вибух. За даними телеграм-каналу Baza, вибух стався біля аеродрому у Приморсько-Ахтарську, на місці утворилася величезна вирва. Відомо, що на північно-східній околиці міста Приморсько-Ахтарськ розташований військовий аеродром.

У ніч на 2 липня російські військові атакували Україну ударними дронами типу «Shahed» та крилатими ракетами «Калібр». За даними Повітряних сил ЗСУ, усі 8 дронів та 3 крилаті ракети знищено.