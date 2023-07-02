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На Київщині уламки дронів впали на приватні будинки, постраждав чоловік – ОВА

«Внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога», – ОВА

На Київщині в ніч проти 2 липня працювала протиповітряна оборона, уламки дронів-камікадзе впали на приватні будинки, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога», – йдеться у повідомлення.

Внаслідок атаки армії РФ постраждав мешканець одного з будинків – місцева влада повідомляє, що чоловік отримав поранення ноги, йому надали необхідну медичну допомогу.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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