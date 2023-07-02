Нові дані щодо втрат РФ на війні: за добу ще 790 військових та 10 танків

Російські війська втратили ще 790 своїх військових за попередню добу, воюючи в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 липня.

Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 229 660 осіб із 24 лютого 2022 року.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

танки – 4052 (+10 – за минулу добу)

бойові броньовані машини – 7888 (+20)

артилерійські системи – 4188 (+26)

РСЗВ – 637 (+5)

засоби ППО – 390 (+1)

літаки – 315

гелікоптери – 308 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12)

крилаті ракети – 1261

кораблі/катери – 18

автомобільна техніка та автоцистерни – 6816 (+22)

спеціальна техніка – 583 (+3)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.