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Росія: у Краснодарському краї стався вибух біля військового аеродрому – соцмережі

Відомо, що на північно-східній околиці міста Приморсько-Ахтарськ розташований військовий аеродром

У Краснодарському краї Росії стався вибух, повідомляють у соцмережах.

За даними телеграм-каналу Baza, вибух стався біля аеродрому у Приморсько-Ахтарську, на місці утворилася величезна вирва. Канал Baza опублікував фото вирви – редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити достовірність цього зображення.

За словами губернатора Веніаміна Кондратьєва, жертв та постраждалих немає. За попередньою інформацією, житлові будинки та об’єкти інфраструктури не пошкоджені.

Відомо, що на північно-східній околиці міста Приморсько-Ахтарськ розташований військовий аеродром.

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