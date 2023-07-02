Зеленський у День ВМС України: «ворог не диктуватиме умов у Чорному морі»

Президент України Володимир Зеленський привітав Військово-морські сили Збройних сил України з їхнім професійним святом.

«Сьогодні – в Одесі, перш за все для того, щоб привітати наших воїнів Військово-Морських сил Збройних Сил України із їхнім професійним днем. Привітати – і подякувати за сміливість, за героїзм та за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають», – написав він у телеграмі.

У своєму відеозверненні Зеленський заявив, що «ворог точно не диктуватиме умов у Чорному морі».

«Окупантам доведеться так само боятися наближатись до нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатись до нашого Чорноморського узбережжя», – додав президент.

В Одесі Володимир Зеленський узяв участь у заходах із нагоди Дня Військово-морських сил, зокрема зустрівся з курсантами Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія» та вручив державні нагороди.

2 липня в Україні відзначають День Військово-морських сил ЗСУ.