Нічна атака на Україну: сили ППО збили 11 повітряних цілей

У ніч проти 2 липня російські військові атакували Україну ударними дронами типу «Shahed» та крилатими ракетами «Калібр», повідомляють Повітряні сили.

Як пишуть українські військові, пуски восьми «Shahed» здійснювались з південно-східного напрямку, а трьох крилатих ракет «Калібр» – із Чорного моря.



ППО працювала у різних регіонах України, зокрема в зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр».

«Усі повітряні цілі – 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 3 крилаті ракети «Калібр» знищено!», - пише пресслужба.

На Київщині в ніч проти 2 липня працювала протиповітряна оборона, уламки дронів-камікадзе впали на приватні будинки, внаслідок атаки постраждав чоловік.