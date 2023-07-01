Росія вивела в Чорне море підводні ракетоносії – ОК «Південь»

Російські військові вивели на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«У Чорному морі тримається штормова погода. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв – надводний замінено на два підводних. Сумарний залп «Калібрів» залишився на рівні восьми», – йдеться в повідомленні.

Військові наголосили, що з урахуванням «певної паузи в діях ворога», увага до сигналів повітряної тривоги має бути підвищена.

Раніше сьогодні в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що Росія зараз не завдає масованих ударів по Україні, ймовірно, накопичуючи ракети, щоб використати їх для «якихось підступніших намірів».

Ігнат припустив, що Росія «оговтується» після подій на внутрішньополітичній арені, маючи на увазі невдалий заколот «вагнерівців».