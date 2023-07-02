Українські військові розповіли, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

Станом на 11 годину неділі, 2 липня, Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні дев’ять кораблів, серед яких чотири носії «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет, повідомляє командування Військово-морських сил ЗСУ.

«В Азовському морі – 1 ворожий корабель», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет, уточнили в Повітряних силах.

У ніч проти 2 липня російські військові атакували Україну ударними дронами типу «Shahed» та крилатими ракетами «Калібр». Пуски восьми «Shahed» здійснювались з південно-східного напрямку, а трьох крилатих ракет «Калібр» – із Чорного моря. ППО працювала у різних регіонах України, зокрема в зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр».