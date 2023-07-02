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У Херсоні армія РФ обстріляла багатоповерхівку, кафе та аптеку, постраждали люди – влада

Херсонська область, Тягинка після потопу та під обстрілами, червень 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові 2 липня обстріляли житловий квартал Херсона, внаслідок атаки постраждав чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік», – йдеться у повідомленні.

Військова адміністрація повідомляє, що постраждалому викликали «швидку».

«Також окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні, через що двоє мирних людей, – поранені. Їх шпиталізували до лікарні», – розповіли в ОВА.

У контрольованій українським урядом частині Херсонщини внаслідок обстрілів регулярно гинуть цивільні. Російські військові заперечують, що метою їхніх обстрілів є мирні жителі і цивільна інфраструктура.

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