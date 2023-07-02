Після війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО – Кулеба

Україна має стати членом НАТО після завершення війни, в іншому випадку це буде «самогубством для Європи», повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Politico.

«Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим», – сказав він.

Кулеба зазначив, що вступ України до НАТО змусить Росії «більше не повторювати збройну агресію».

«Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому – взяти Україну в НАТО, тому що Росія більше не посміє повторити цей досвід», – наголосив міністр.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Це сталося після того, як занепокоєні російським вторгненням в Україну Швеція і Фінляндія подали заявку на членство в НАТО в травні 2022 року. Майже через рік, 4 квітня 2023 року, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Швеція все ще чекає на ратифікацію від Туреччини та Угорщини.