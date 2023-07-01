Іспанія стала 21-ою країною НАТО, з якою Україна підписала документ щодо членства – Зеленський

Іспанія стала 21 країною-членом НАТО з 31, яка підписала з Україною спільну декларацію про підтримку її євроатлантичних прагнень, повідомив на пресконференції у Києві після переговорів із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом президент України Володимир Зеленський.

У декларації прямо не йдеться про те, коли Україна має отримати запрошення до НАТО. Київ наполягає на тому, щоб на майбутньому саміті у Вільнюсі Україна отримала чіткі гарантії вступу після завершення війни з Росією.

«Це тепер очевидний факт: що ширше у Європі НАТО, то ширший у Європі простір миру, простір захисту. Наша спільна з паном премʼєр-міністром заява на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України чітко стверджує, що безпека для Європи – це наш спільний пріоритет», – сказав голова держави.

Зеленський зазначив, що розраховує на підтримку України з боку Іспанії на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

Санчес приїхав до Києва першого дня головування Іспанії в Євросоюзі, вступу до якого Україна також прагне.

Під час свого виступу у Верховній Раді прем’єр-міністр Іспанії анонсував новий пакет допомоги Україні на 55 мільйонів євро. Він також сказав про майбутні постачання озброєнь Києву, в тому числі чотирьох танків «Леопард».

Зеленський також прокоментував публікації низки ЗМІ, зокрема Washington Post, про те, що Україна може розпочати мирні переговори з Росією після того, як її війська підійдуть до Криму. Він сказав, що позиція Києва залишається незмінною і перед початком переговорів Україна має вийти на кордони 1991 року, тобто повернути окупований Росією Крим під свій контроль.

Візит Санчеса відбувався перед самітом НАТО в столиці Литви, який пройде пізніше цього місяця, де трансатлантичні союзники, як очікується, ухвалять стратегію і дорожню карту для відносин з Україною, яка різко активізувала свої заклики до членства в ЄС і НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Не очікується, що НАТО запропонує членство на саміті, хоча багато західних військових та інших офіційних осіб стверджують, що конфлікт з Росією, отримане західне обладнання і навчання, а також стійкий захист українцями своєї країни роблять українську армію елітною європейською бойовою силою.